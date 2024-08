Massimo Cotto morto addio al giornalista e speaker radiofonico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Asti, 2 agosto 2024 – Mondo della musica in lutto per la scomparsa di, scrittore, conduttore e per un breve periodo assessore nella sua Asti.a 62 anni in seguito a una breve malattia, comunicano su Virgin Radio dove lavorava da anni. A dare la notizia della scomparsa l'emittente radiofonica, dopo che una settimana fa era circolata la fake del suo decesso. In realtà avrebbe avuto un infarto tre settimane fa e non si sarebbe più ripreso. Nella notte il decesso. "Questa notteci ha lasciati. Vogliamo essere noi di Virgin Radio, la sua (seconda) casa, a dirvelo – si legge in un lungo e commosso post su Facebook –, perchéera uno di noi.era un conduttore fenomenale ma anche molto di più. Le sue interviste sono magistrali.