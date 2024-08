LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | la Germania sfida la Corea per l’oro America di bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

16.43 Michelle Kroppen e Florian Unruh proveranno l'impresa contro Sihyeon Lim e Woojin Kim. 16.41 Tra pochi minuti inizierà la finale pertra. 16.40 STATI UNITI!! Glini battono l'India 6-2 e vincono la finale per il. 16.37 Glini iniziano il quarto set con 10-9, gli indiani partono con 8-9. 16.35 STATI UNITI-INDIA 4-2: gli indiani vincono il terzo set per 38-34 e rimangono in vita nella finale per il. 16.33 L'India inizia il terzo set con 10-9, glini iniziano con un 10 di Ellison ed un 7 di Kaufhold. 16.31 STATI UNITI-INDIA 4-0: glini vincono anche il secondo set con il punteggio di 37-35. 16.29 Brutto 7 in apertura di secondo set per Bhakat, rimedia Bommadevera con un 10. Glini rispondono con 10-8. 16.