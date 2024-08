LIVE Judo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Tavano subito fuori nei +78 kg femminili Riner avanza in semifinale nei +100 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

12.37 IPPON! La leggenda transalpinaine continua la sua marcia verso la terza medaglia d'oro individuale. 12.36 Shido comminato a Teddy. 2? al termine dell'incontro. 12.34 C'è il waza-ari per Ozdemir che vola alle semifinali dei +78 kg. 12.32 Golden score anche per l'incontro tra Ozdemir e Sone. 12.31 Terzo shido per Yusupov, inci va il tagiko Rakhimov. Adesso sarà la volta di Teddy, il quale sfiderà il georgiano Tushishvili. 12.30 Rakhimov e Yusupov sono al golden score: il tagiko ha uno shido, mentre l'uzbeko due. 12.27 Intanto sul tatami 1 la nipponica Sone deve evitare il terzo giallo, visto che sono già stati comminati a lei due shido. 12.26 C'è il pareggio di Rakhimov con l'O-uchi-gari, un minuto al termine dell'incontro. 12.