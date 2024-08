Kate sbarca a Parigi? È entusiasta | cosa filtra sulla principessa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tutti pazzi perMiddleton. Quando ladel Galles è riapparsa a Wimbledon, la sua immagine è stata fatta rimbalzare da un sito all'altro e ha riempito le pagine social di chiunque. Il motivo? Il popolo inglese (e non solo) non vede l'ora di riabbracciarla e di rendersi conto che è di nuovo padrona dei suoi impegni e delle sue funzioni. L'annuncio della malattia ha ovviamente fatto sì che il grado di preoccupazione per il suo stato di salute aumentasse. "Non sono ancora fuori pericolo", aveva rivelato poco tempo fa. Nelle ultime ore, poi, a tenere banco è stato un chiacchiericcio su una sua possibile presenza alle Olimpiadi. Ladel Galles potrebbe tornare a farsi vedere in occasione di un'altra competizione sportiva.