Deadpool & Wolverine prosegue la tradizione della maglietta della salute di Logan

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ecco un compito piacevole da svolgere: immagina ildi. Proietta nella tua mente i muscoli sorprendentemente rigonfi di Hugh Jackman, le basettone, la discutibile CGI. Ora, cosa indossa? Per la metà di voi, indosserà una tuta da supereroe in pelle: il nero tattico new-age, o il giallo e il blu. L'altra metà, la più arrapata, immagineràcon il suo look casual: stivali marroni, denim blu e unaintima bianca, fresca e malandrina. Quando l'uomo palestratodi Hugh Jackman è apparso per la prima volta sugli schermi in X-Men del 2001, lo ha fatto in canottiera. A coste, con uno scollo basso, perfettamente adatto agli anni '00, infilata in una cintura western. Le medagliette accarezzavano la scollatura. Di tanto in tanto, c'era una camicia di flanella sopra.