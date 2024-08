Atto d’amore dona rene al marito Il sindaco | Stima e affetto dal paese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Siena, 2 agosto 2024 – Una bella storiae di altruismo. Faro nel deserto di sentimenti che attraversa la nostra società. Una storia che coinvolge al contempo un’intera comunità, quella di Casole d’Elsa. Centro a misura d’uomo dove esistono ancora calore, vicinanza e solidarietà. Che l’intero, per voce dell’amministrazione comunale, ha espresso a Stefania e Stefano Milordini. Lei, donna forte e coraggiosa, che non si tira mai indietro quando c’è da tutelare la sua famiglia, hato unall’uomo con cui ha deciso di trascorrere la vita e di creare una famiglia. "Il trapianto è avvenuto il 18 luglio scorso (all’ospedale di Careggi a Firenze, ndr). Confermano che l’intervento al momento è riuscito perfettamente e che sono in recupero. E presto potrete incontrali nel nostro centro storico", scrive il Comune sul profilo facebook.