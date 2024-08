Jeremy Renner rivela che Robert Downey Jr gli ha tenuto segreto il suo ritorno nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)cheJr. gli hail suonel MCUha recentemente dichiarato a US Weekly di essere rimasto spiazzato dall’annuncio deldiJr. nel Marvel Cinematic Universe. L’Occhio di Falco die l’Iron Man disono apparsi insieme in diversi film Marvel a partire da “The Avengers” del 2012. I due rimangono molto amici, manon ha fatto sapere ao a nessuno degli attori originali degli “Avengers” (Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans e Scarlett Johansson) che sarebbe tornato nel MCU nel ruolo del cattivo Dottor Destino. Come riportato da Variety, l’attore ha dichiarato: “No! Non ne avevo idea. Quel figlio di puttana non mi ha detto nulla“, ha detto. “Siamo buoni amici. C’è la chiacchierata famiglia degli Avengers. I sei originali. Non ha detto una parola.