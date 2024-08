Film anni ’90 | tutti i migliori titoli da vedere

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024)’90:daSe gliOttanta sono stati caratterizzati dal ritorno del dominio dei grandi studios di produzione, nonché dalla realizzazione dei grandi blockbuster, gliNovanta hanno portato ancor più all’estremo questa tendenza a realizzareestremamente ambiziosi capaci di affermarsi come campioni di incassi. Allo stesso tempo, però, si è sempre più affermato anche il concetto di cinema indipendente, esistente da sempre ma che ha trovato in questo nuovo decennio le possibilità di affermarsi in modo più netto, grazie in particolare all’entrata in scena di nuovi registi ricchi di idee nuove e grande voglia di sperimentare.