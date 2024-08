Dynamite 31 07 2024 Title vs Career

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024) AEWsi apre con MJF sul ring che insulta il pubblico del Sud, definendoli “sempliciotti dipendenti dal metanfetamine” e chiedendo loro di “tenere le bocche chiuse”. Si vanta di aver sconfitto Will Ospreay con facilità, portando l’oro nella “nostra grande nazione”. Promette di entrare in territorio nemico ad All In a Londra e battere di nuovo Ospreay. Ospreay interrompe MJF, correndo sul ring e facendolo fuggire. Critica MJF per aver gettato il titolo Internazionale della AEW nella spazzatura, elogiando i precedenti detentori. Nonostante alcuni cori “USA”, Ospreay sostiene che MJF non rappresenta lo spirito americano o l’etica del lavoro. Promette di restaurare l’onore del titolo ad All In. MJF risponde che annienterà Ospreay a Londra, se sopravviverà al match con Lance Archer.