Come le scarpe col tacco hanno trasformato l’universo femminile e non solo

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’immagine di unalto, soprattutto se di colore rosso, e? una sorta di geroglifico che significa donna. Posta sulla porta del bagno di un ristorante, significa che gli uomini non possono entrare – probabilmente vicino c’e? l’equivalente maschile con sopra un paio baffi o uno stivale da cowboy. Analogamente, se la scarpa colrosso appare sulla copertina di un libro di solito suggerisce agli uomini che non devono leggerlo. Non e? per loro. L’immagine, tuttavia, puo? essere usata in altri contesti per ottenere supporto. Nelle fotografie delle pile disottratte alle vittime dell’Olocausto, ad attirare l’occhio e? l’ovvio sandalo rosso col, lanciato li?il corpo di una donna su una montagna terribile e anonima, o parzialmente nascosto nel mezzo.