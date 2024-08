Caso Khelif il Cio è accecato dalla teoria di genere e se ne frega della sicurezza delle donne Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 1 agosto 2024) “Giovedì mattina alle 11.20, all’internoNorth Paris Arena, la pugile italiana Angela Carini verrà colpita alla testa da un’avversaria che ha fallito un test diper combattere contro le. Sappiamo già la punizione che Imaneè in grado di infliggere: nel 2022, l’algerina ha sferrato colpi di tale potenza alla messicana Brianda Tamara che la pugile sconfitta ha dichiarato di essere grata a Dio per essere uscita viva dal ring”. Se in Italia questo match ci ha messo un attimo a diventare unpolitico, Oliver Brown sulcontinua la sua crociata sul tema. Va avanti da giorni, con toni sempre più affilati. “Il Comitato Olimpico Internazionale è a conoscenza di tutto questo – continua l’editorialista conservatore – La disputa sulla biologia diè registrata nelle sue note ufficiali dei Giochi.