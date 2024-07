Triathlon calendario Olimpiadi 2024 oggi | orari 31 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sarà una grande giornata per quanto riguarda ilai Giochi Olimpici di Parigiè stata rinviata. Dopo il rinvio della finale maschile che era in programma ieri,vivremo due gare, dato che era già prevista quella femminile. A questo punto il programma odierno si aprirà alle ore 8.00 con la finale femminile, mentre quella maschile scatterà alle ore 10.45. La speranza è che, finalmente, le acque della Senna possano tornare balneabili, dato che ormai da diversi giorni i test sulla qualità rimangono sotto gli standard minimi. Si riuscirà a gareggiare? Per l’Italia saranno al via delle gare: Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), Gianluca Pozzatti (Team 707/Minini), Alice Betto (Fiamme Oro), Bianca Seregni (Fiamme Oro/DDS) e Verena Steinhauser (Fiamme Oro).