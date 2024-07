Tennis Parigi 2024 Vavassori | Capita di sbagliare bisogna sapere analizzare le sconfitte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Sara Errani e Andreaterminano la loro avventura nel torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici di. I due azzurri sono usciti sconfitti al super tie-break contro la coppia olandese Koolhof/Schuurs con il punteggio di 6-7 6-3 11-9. Ecco le parole del duo italiano al termine della partita con una lunga riflessione disullenello sport: “È stata una partita complicata contro due giocatori forti nel doppio. Siamo stati bravi a vincere il primo set dopo essere stati sotto due volte di un break. Il primo set è stato di alto livello da entrambe le parti. Nel doppio basta pochissimo per far cambiare le partite. Al super tie-break la partita si decide sempre su pochi punti. Sul match point è girata male.di. A me dispiace mainterpretare leper come arrivano.