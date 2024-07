LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco gli sciabolatori provano l’impresa contro l’Ungheria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA13.24 In caso di successo l’Italia in semifinale si troverà ad affrontare la vincente di Iran-Stati Uniti, con gli americani nettamente favoriti. Nella parte alta del tabellone la Corea del Sud non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi del Canada, per vedersela poi in semifinalela vincente di Egitto-Francia. 13.21 Il magiaro ha dovuto abdicare dopo tre medaglie d’oro consecutive, e vorrà certamente rifarsi con i suoi compagni di squadra. 13.18 L’esordio sarà già difficilissimo. Di fronte gli azzurri infatti si troveranno ai quarti di finale, testa di serie n.3 e che può vantare nelle sue fila il fuoriclasse assoluto Aaron Szilagyi. 13.15 Una giornata importante per il quartetto azzurro, bronzo olimpico in carica ma atteso da un percorso difficilissimo.