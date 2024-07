LIVE Canoa slalom Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tocca subito a Marta Bertoncelli si cerca l’accesso in finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:32 Niente da fare, 50 secondi di penalità alla porta 10, erano già arrivati errori pesanti anche alla 5 e alla 8. Chiude con 170.28, velleità dinulle purtroppo. 15:29 SI COMINCIA! In acqual’azzurra! 15:26 Percorso da 210m con 23 porte, per poco meno di due minuti di spettacolo, da tenere sotto controllo le porte 6-7-8 e la doppietta 13-14. 15:23 Nei 5 round disputati ieri il miglior crono fatto segnare daè stato il 106.43, teniamolo come riferimento nella speranza di poterlo avvicinare o addirittura migliorarlo. 15:20 Per quanto visto nella giornata di ieri le favorite dovrebbero essere la ceca Gabriela Satkova, l’australiana Jessica Fox, l’andorrana Monica Doria Villarrubla e la slovacca Zuzana Pankova.