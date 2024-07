ASUS Republic of Gamers annuncia l’uscita di ROG Zephyrus G16

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 luglio 2024)ofdi ROGG16 con AMD Ryzen AI HX 370, per prestazioni di lavoro e di gioco mai viste primaof(ROG) presenta la nuova versione del laptop gamingG16 (GA605), ora dotato del processore AMD Ryzen AI HX 370. Equipaggiato con una NPU integrata per attività accelerate dall’intelligenza artificiale e una GPU NVIDIA dedicata. IlG16 offre prestazioni eccezionali sia per il gioco che per la produttività, mantenendo un design ultra-sottile e leggero. Dettagli sul nuovo ROGG16 Il processore AMD Ryzen AI HX 370, con 12 core e 24 thread, integra una NPU AMD Ryzen AI XDNA 2 che fornisce 50 TOPS di prestazioni AI. La CPU e la grafica Radeon 800M integrata aggiungono altri 31 TOPS, rendendo il nuovoG16 ideale per applicazioni abilitate all’AI.