Ilrestodelcarlino.it - Edison, scontro sulla conferenza dei servizi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il presidente del Consiglio comunale Luca Polita aderisce all’Assemblea permanente Stope annuncia la sua partecipazione alla manifestazione di piazza organizzata per giugno: non mancano le polemiche. Una decisione che, in maggioranza, non tutti sembrano aver gradito, soprattutto per il ruolo istituzionale che il vertice dell’assise civica – da subito contrario all’insediamento – ricopre. Polita, interpellato dal Carlino, spiega: "Ho aderito alla chat dell’Assemblea permanente e parteciperò alla manifestazione. È entrata anche Paola Montecchiani (consigliera comunale, Pd) nella stessa mia posizione, cioè da semplici cittadini. Preciso che non c’è alcuna incompatibilità o posizione dicotomica in conflitto tra amministrazione e la posizione dell’Assemblea. Entrambe hanno come obiettivo di portare a casa il no all’impianto.