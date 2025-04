Temporeale.info - Marotta colpisce ancora: dalla Juventus all’Inter, affare clamoroso

Leggi su Temporeale.info

In Serie Amaglia dellaa quella dell’Inter, il colpaccio a sorpresa dispiazza tutti In questo finale di stagione calcistica, l’Inter prova a essere protagonista assoluta su tutti i fronti. I nerazzurri hanno la possibilità di arrivare in fondo in tutte le competizioni in cui sono impegnati, il sogno del Triplete . L'articoloTemporeale Quotidiano.