Gqitalia.it - Inter-Bayern è il super match del mercoledì di Champions che puoi vedere anche gratis

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Saranno 90 minuti di fuoco quelli traMonaco stasera a San Siro. Si gioca alle 21, obiettivo: vincere per raggiungere le semifinali diLeague. I nerazzurri partono dalla vittoria per 2-1 a Monaco di Baviera, ma non devono certo abbassare la guardia. In casa, dove Inzaghi&C hanno sempre vinto in questa edizione di, servirà giocare con intelligenza, sapendo che ilpresserà come l'altra volta, se non di più, per rimontare., dove) oggi in streaming lasfida diLasfida trasarà visibile sulla piattaforma video di Amazon stasera alle 21.