Assegnati i titoli regionali juniores | i vincitori qualificati per i Campionati Italiani

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo didi bocce nella nostra provincia. Sono statinel fine settimana idi bocce a Chiaravalle e a Jesi sotto la direzione di gara di Giulio Zampetti. L’individuale under 18 maschile registra il successo di Matteo Martini (Ancona 2000), nell’under 18 femminile vittoria per Amelia Piastra (Metaurense) e nell’individuale under 15 maschile vittoria per Alex Raggi (Durantina). Tra le ragazze under 15 successo per Virginia Scarfone (Oikos Fossombrone). Le gare di tiro di precisione incoronano campioni Tommaso Biagioli (Castelfidardo) nell’under 18 maschile, Ginevra Cannuli nell’under 18 femminile, Alessandro Ferragina (San Cristoforo) nell’under 15 maschile e Angelica Castellucci (Oikos Fossombrone) nell’under 15 femminile.