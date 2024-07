Virginia e Amilcar di Amici | le nozze dopo 8 criticatissimi anni d’amore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 30 luglio 2024) Fiori d’arancio perTomarchio eMoret Gonzalez: i due ex professionisti disi sono giurati amore eternoottodi relazione, criticata soprattutto ai primi tempi per la grande differenza d’età. I ballerini sono tornati nella terra d’origine di lei, la Sicilia, per celebrare la loro unione: una splendida e romanticissima cerimonia le cui immagini sono state postate su Instagram dagli sposini, innamorati e felici come non mai.Tomarchio eMoret Gonzalez, il matrimonio da sogno in Siciliada favola perTomarchio eMoret Gonzalez: i due ex professionisti di, che si sono innamorati proprio nel fortunato talent di Maria De Filippi, hanno deciso di celebrare il loro amore nella terra d’origine della ballerina, la Sicilia, il 29 luglio 2024.