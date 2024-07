Siccità Sardegna | la Presidente Todde proclama lo stato di calamità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 30 luglio 2024)di emergenza regionale per attuare i primi interventi urgenti, per contrastare gli effetti della grave crisi idrica in. La Giunta regionale, su proposta dellaAlessandra, ha appena approvato la delibera che dà avvio all'iter declaratorio. Attraverso successive ordinanze di protezione civile, adottate dalla stessadella Regione, anche in deroga alla normativa regionale, verranno presi i primi provvedimenti per i quali sono disponibili diverse risorse. Previsti ulteriori fondi Ad integrazione degli stanziamenti per il 2024 già disponibili e pari a due milioni di euro, ci saranno ulteriori fondi "per la gestione dell'emergenza in atto, rinviando a successive ordinanze di protezione civile la ripartizione delle risorse medesime tra i soggetti competenti sulla base delle analitiche quantificazioni dei fabbisogni".