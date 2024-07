Scandalo alla Scuola della Guardia di Finanza | Indagini su Presunti Abusi Sessuali

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) L'Aquila - L'indagine sullaper Ispettori e Sovrintendentididi Coppito si sta espandendo, coinvolgendo ulteriori casi di. Dopo la denuncia di un'allieva nei confronti di un capitano, ora indagato per violenza sessuale, la Procura dell'Aquila sta approfondendo per scoprire se ci siano altre vittime coinvolte. Un nuovo elemento centrale nelleè la scoperta di chat compromettenti tra il capitano accusato e tre suoi colleghi, che gettano luce su un possibile sistema di predazione ai danni delle allieve. Le Chat Incriminanti Le chat WhatsApp acquisite dagli inquirenti rivelano conversazioni tra il capitano e i suoi colleghi in cui si discutono esplicitamente i nomi delle allieve, definite come prede. I messaggi fanno emergere un linguaggio predatorio e offensivo, evidenziando un atteggiamento di manipolazione e abuso di potere.