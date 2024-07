’Residenzialità in montagna’ Mille domande arrivate in Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Quasilepervenute sul portale regionale dedicato al bando "Residenzialità in montagna 2024" alla scadenza del 27 luglio, entro il termine dei 45 giorni dalla pubblicazione del 12 giugno scorso. Sono 2 milioni e 800mila euro i soldi da erogare in forma di contributi fino ad un massimo di 30 mila euro per l’acquisto di una casa in uno dei 76 comuni disagiati della Toscana, ovvero montani o insulari e con meno di 5000 abitanti. Finanziato dal Fondo ministeriale per lo sviluppo delle montagne e cofinanziato dall’Unione Europea, il bando pubblicato daToscana punta al ripopolamento delle aree montane ed a contrastarne la marginalizzazione.