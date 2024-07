Notti tropicali in Emilia Romagna? Aumento costante negli ultimi vent’anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Bologna, 30 luglio 2024 – Il caldo record attanaglia l’(in tanti al pronto soccorso per colpi di calore e disidratazione), dove neanche al calar del sole si trova un po’ di refrigerio: è successo anche questa notte. Questo perché sono inle cosiddette ‘’. Ma cosa sono? E perché nel corso deglianni sono sempre più frequenti? Ne abbiamo parlato con Roberto Gentilini, responsabile dell’Osservatorio meteorologico ‘Torricelli’ di Faenza. Può spiegare cosa determina una ‘notte tropicale’? “Con questo termine si indica una notte in cui la temperatura minima non scende mai sotto la soglia dei 20 gradi centigradi”. E sono in? “Il più grande impatto del cambiamento climatico lo si vede proprio nel corso delle, perché con il passare degli anni c’è stato undella temperatura minima notturna.