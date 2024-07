Calendario tennis oggi orari Olimpiadi 2024 | programma 30 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Quarto giorno dinel, e i cinque tornei a cinque cerchi sono, per usare un’accezione inglese, “in full swing”. Questo martedì rimanda in campo tutti i tabelloni, anche se per qualcuno ci sono delle diseguaglianze, tra secondi turni e primi turni mischiati sostanzialmente assieme. Tre i matchdi scena. Innanzitutto, Jasmine Paolini si torna ad ergere a proprietaria de facto del Court Suzanne Lenglen, e i numeri dei precedenti danno ragione alla toscana (6-2) contro la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, contro la quale però non ce la si porta da casa.