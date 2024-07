Toto mania Gol e ’garra’ Castro strega Valles

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Bolzano) Se c’è un aggettivo che si sposa perfettamente alin versione ‘nove’ che ha firmato con una doppietta l’amichevole di sabato col Caldiero è ‘rapace’. Santiago nel primo tempo per due volte si è avventato come un falco sui palloni scodellati in area da Karlsson e Orsolini, mostrando quella fame di gol che tanto invoca a parole (più spesso attraverso le urla) Vincenzo Italiano durante le esercitazioni in allenamento. Rapace fa rima con vorace. Quella voracità che dal giorno del raduno ha spinto l’ex attaccante del Velez ad andare in picchiata sulla maglia numero 9 lasciata vacante da un certo Joshua Zirkzee: non proprio un’eredità qualunque.