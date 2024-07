Senna inquinata saltano ancora i test di triathlon

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Per il secondo giorno consecutivo gli organizzatori di Parigi 2024 hanno annullato l'allenamento diprevisto nellaper oggi, a causa dell'inquinamento del fiume. Il peggioramento della qualità dell'acqua è dovuto alle forti piogge degli ultimi giorni. In una nota congiunta, gli organizzatori dei Giochi e Worldhanno riferito che il livello della qualità dell'acqua era al di sotto degli standard minimi e hanno assicurato che "la priorità è la salute degli atleti". Gli organizzatori si sono nuovamente detti fiduciosi che la situazione sarà risolta in tempo per le gare in programma martedì e mercoledì, grazie alle previsioni di bel tempo. Ilè il primo evento olimpico che si terrà nella, prima del nuoto di fondo nella seconda settimana delle Olimpiadi.