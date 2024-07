Parigi 2024 judo Fijlkam | Nessun complotto contro l’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Non c’è alcun, perché Hashimoto è giapponese ed è stato beffato dalla logica dello shido 3 più che dal francese Joan-Benjamin Gaba, che ha svolto il suo compito che era quello di impedire ad Hashimoto di combattere”. Questa, in sintesi, la fase saliente del pensiero espresso dallain relazione alle recenti polemiche e contestazioni per le uscite di scena ai quarti di due azzurri delalle Olimpiadi di, ossia Odette Giuffrida e Manuel Lombardo. In entrambe le occasioni, il pubblico francese si è schierato al fianco degli azzurri ele decisioni arbitrali, sebbene la Federazione italiana diabbia precisato che “a incidere è ancora e sempre lo shido. Le penalità continuano a scorrere a fiumi, infatti non c’è innel quale non se ne assegnino e non si contano più le gare che terminano con lo shido 3 a shido 2.