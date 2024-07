Nordio | piano investimenti per carceri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 15.00 Il Guardasigilliha annunciato unstrategico per leche prevede un disegno coordinato di interventi. "Solo nel 2024 abbiamo stanziato 10,5 mln di euro aggiuntivi,più che triplicato il budget previsto in bilancio di 4,4mln,per uno stanziamento totale di 14,9 mln di euro",ha detto il ministro. "Il carcere non può essere il luogo in cui si perde ogni speranza, non va trasformato in palestra criminale",ha aggiunto affermando che il governo ha "rafforzato le misure per il personale"