Andrea G si presenta in Esclusiva | Musica | da passione di famiglia a sogno

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 29 luglio 2024)G è un ragazzo romano di trent’anni che fin da piccolo sogna lae sta provando a lanciarsi in un campo pieno di insidie ma con la voglia e la spregiudicatezza che solo i bambini hanno. Ci ha concesso un’intervista e con lui abbiamo parlato di sogni e realtà verso un futuro che gli auguriamo sia brillante. Come nasce la tuaper la?La miaper lanasce in, mio nonno che era di un paesino vicino Rieti era parte di un complesso folk, poi sono cresciuto con un fratello e cugini più grandi di me che sentivano molto lae cominciai a canticchiare quel che sentivo finché mia madre iniziò a portarmi con lei a qualche concerto e li, con tutta quell’atmosfera capii che mondo magico era.