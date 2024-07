Il Napoli vuole Neres del Benfica per sistitutire Lindstrom | sfida al Besiktas

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 28 luglio 2024) Ilavvia contatti per Daviddelcome sostituto di. Concorrenza dal. Le ultime sul calciomercato azzurro. Ilha individuato in Daviddelil potenziale sostituto di Jesper, recentemente ceduto all’Everton. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club partenopeo ha già avviato i contatti per l’attaccante brasiliano, ma dovrà superare la concorrenza delnel mirino delIl quotidiano descrive così il profilo di: Un esterno offensivo di 27 anni da sistemare nei due dietro la punta, un fantasioso tutto dribbling, giochetti in velocità, gol e assist che potrebbe prendere il posto lasciato libero da