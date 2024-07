Il Daspo urbano fa discutere | La maggioranza si è spaccata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 luglio 2024) Il giorno dopo l’approvazione delin consiglio comunale, come modifica al regolamento di polizia locale, continuano a volare gli stracci. Il provvedimento, arrivato a notte fonda venerdì, ha incassato i voti dell’opposizione, che se l’è intestata come vittoria propria, mentre si è astenuto il dem Andrea Curcio e hanno votato contro Valentina Gastaldi (Brescia Attiva) e Francesco Catalano (Al lavoro con Brescia), tutti e tre in. Ma i mal di pancia nellasono stati diffusi: "Nessuno è felice di prendere questa medicina", ha sintetizzato la consigliera Pd Daniela Del Ciello. Ieri non sono mancate le reazioni. Per le associazioni di via Milano, "ilnon combatte lo spaccio, il caporalato o lo sfruttamento della prostituzione: colpisce gli ultimi che danno fastidio alla vista dei ricchi, dei privilegiati, dei razzisti".