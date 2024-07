Elena Cecchettin e le parole del padre di Turetta | C’è normalizzazione della violenza

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 28 luglio 2024) (Adnkronos) – "Non credo di aver molto da aggiungere alleche ho detto a novembre. Di mostri non ce ne sono, c'è però unasistematica, e in quanto sistematica dipende dalla nostra società, dipende da tutti". Così, sorella di Giulia, su Instagram dopo la pubblicazione dei dialoghi intercettati durante L'articoloe ledeldi: “C’è” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.