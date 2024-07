Canottaggio oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 28 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024), domenica 28, si terrà la seconda giornata dedicata alalledi: in programma dalle ore 09.00 i ripescaggi di quattro specialità, mentre dalle 10.30 spazio alle batterie di altre sei imbarcazioni. Saranno innel complesso cinque equipaggi dell’Italia: ripescaggi per il doppio senior maschile e per il doppio senior femminile, batterie per il due senza senior maschile, per il doppio pesi leggeri maschile e per il quattro senza senior maschile. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.