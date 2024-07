Luigi Samele bronzo nella sciabola L' abbraccio con Mattarella VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 luglio 2024) AGI - Seconda medaglia azzurra ai Giochi di Parigi: l'ha conquistatascherma. Il 37enne foggiano delle Fiamme Gialle ha battuto l'egiziano Ziad Elsissy per 15-12. L'assalto è stato molto combattuto. Sulla pedana del Grand Palais della capitale francese 'Gigi' ha centrato la sua quarta medaglia olimpica dopo l'argento individuale e a squadra a Tokyo nel 2021 e ila Londra nel 2012. "C'era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall'andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica Sergio. Ho vinto un'altra medaglia olimpica, non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all'ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso".