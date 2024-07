LIVE Italia-Brasile 2-1 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 15-11 gli azzurri provano ad allungare

Leggi tutta la notizia su oasport

TIME-OUT15-13 Nooo. Invasione di Roberto Russo nel tentativo di murare Darlan. Scambio bellissimo con grandi difese da entrambe le parti. 15-12 Errore dai 9 metri di Giannelli. 15-11 Errore di Lucas. L'prova ad. 14-11 Primo tempo vincente di Roberto Russo. Da sottolineare un'alzata straordinaria di Giannelli. 13-11 Errore dai 9 metri di Galassi. 13-10 Attacco vincente di Lavia dalla seconda linea. 12-10 Diagonale vincente di Lucarelli. 12-9 MONSTER BLOCK!! Muro perfettamente perpendicolare di Lavia che chiude la parallela a Darlan. 11-9 Darlan pizzica le mani di Lavia con l'attacco in pipe. 11-8 Ace!! Come sta servendo Yuri Romanò in questo frangente. TIME-OUT10-8 MONSTER BLOCK!! Galassi chiude la porta in faccia a Flavio. 9-8 Acee! Pizzica la riga il servizio di Yuri Romanò.