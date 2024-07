Liv Morgan | Un grazie alle donne della WWE che hanno spianato la strada al successo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 27 luglio 2024) Livha nominato diverse ex-lottatrici inserite nella ‘Hall of Fame’ e tutte coloro cheaperto laal wrestling femminile, condividendo la sua gratitudine nell’esibirsi di fronte a tutte leche sono venute prima di lei in WWE. Parlando con “Good Karma Wrestling”, Livha espresso il suo orgoglio sul fatto che il wrestling femminile abbia continuato a eccellere negli ultimi anni. Liv è grata cheleggendarie siano rappresentate correttamente, e spera che esse siano colpite dal tasso di lavoro delle lottatrici di oggi. LE PIONIERE DEL WRESTLING “È tuttoa loro. Non saremmo a questo livello senza Trish, Lita, Molly Holly, Jackie, Ivory e Chyna, tuttestraordinarie che cila. Di certo saranno orgogliose del fatto che il loro lavoro è servito a qualcosa.