Chicago Fire | Per Monica Raymund è arrivato il momento di tornare alla 51?

(Di sabato 27 luglio 2024) Mentre i fan disi preparanotredicesima stagione, che prevede parecchi cambiamenti, si presenta la migliore opportunità per il ritorno dinella serie di successo. Potremmo rivedere Gabriela Dawson? La stagione 12 diha visto molti cambiamenti per lo show, il che è impressionante visto che si trattava di soli 13 episodi a causa degli scioperi di Hollywood del 2023. La stagione si è aperta spiegando che Blake Gallo (Alberto Rosende) si trasferisce a Detroit per stare più vicinofamiglia. Più avanti nella stagione, Sylvie Brett (Kara Kilmer) si è congedata dopo aver finalmente sposato l’amore della sua vita Matt Casey. Il finale della dodicesima stagione ha visto il capo Boden decidere di bloccare le azioni del capo Robinson, candidandosi a diventare vice commissario e vincendo il posto.