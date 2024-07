VIDEO – Darmian richiama l’attenzione dei tifosi | un appello per Inter-Las Palmas!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Manca pochissimo ad-Lase Matteo, appena tornato a disposizione di Simone Inzaghi, ha qualcosa da dire ainerazzurri proprio in merito all’amichevole. APPUNTAMENTO – In un caldo sabato pomeriggio di fine luglio l’tornerà in campo per la terza amichevole prevista nella preparazione estiva. Dopo aver sfidato – e battuto – Lugano e Pergolettese nelle scorse settimane, domani sarà il turno del Las. La sfida contro la squadra spagnola, mostratasi entusiasta di affrontare un club rinomato come l’, è in programma alle ore 19.30 a Cesena, presso lo stadio ‘Dino Manuzzi’. Proprio in vista dell’amichevole Matteo, fresco di rientro in gruppo insieme al resto dei compagni italiani, ha avuto qualcosa da dire aidell’