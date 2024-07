Una sentenza folle Dignità ai nostri cari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Siamo scesi in piazza provando a raccogliere quante più persone possibili che potessero partecipare insieme a noi a questo dolore per quello che, mi auguro, sia solo un incidente di percorso – sono le parole di Francesco Vitali, il fratello di Benedetta –. Lache abbiamo ascoltato a giugno èed è un paradosso. Visto che i responsabili sono stati condannati per falso perché hanno firmato dei documenti con i quali falsificavano le reali condizioni del locale, facendo sì che quello aprisse, ho sempre ripetuto sin dall’inizio che se, invece, quel locale fosse stato chiuso evidentemente la tragedia non ci sarebbe stata".