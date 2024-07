Temptation Island Raul e la tentatrice colpo di scena | Si era capito dalla prima puntata

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 26 luglio 2024) Indiscrezione bomba su Raoul di, riguarda un retrosul ragazzo e una: da non credere cosa è accaduto. Raoul e Martina sono stati sicuramente i due fidanzati che più hanno appassionato il pubblico di, nel corso della penultimadel reality delle coppie abbiamo visto lui in lacrime per lei. Eppure c’è un retroche riguarderebbe il ragazzo e una, qualcosa che molti telespettatori pare avessero intuito. Raoul beccato con ladi(Foto IG @ita) – Cityrumors.itSulla coppia, infatti, è arrivata un’indiscrezione bomba che preannuncerebbe non solo come sono andate a finire le cose tra di loro, ma anche un retrosu quello che entrambi avrebbero deciso di fare dopo il reality delle coppie.