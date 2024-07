ROCK RESCUE 811 fuori con COSCIENZA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 luglio 2024)811 escono con la canzone “” si pone come momento di osservazione di osservazione dell’incertezza e della fragilità, e rappresenta la voce interiore che ci guida. “” è l’ultimo singolo dei811 La canzone “” si addentra nell’esplorazione dell’incertezza e della fragilità che caratterizzano ogni essere umano quando è alle prese con la propria voce interiore. Questa voce, che spesso ci guida nei momenti di riflessione, può in alcuni casi diventare un’alleata subdola, spingendoci verso abissi di dubbio e sconforto piuttosto che offrire sostegno e chiarezza. Cosa rappresenta il brano? Il nuovo singolo dei811, quindi, si propone di dar voce a quella parte irrazionale e caotica della nostra mente che, se non controllata, può condurre fino alla pazzia.