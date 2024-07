Riccione festeggia i 70 anni di Romagna mia e scatena le danze in Piazzale Ceccarini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)(Rimini), 26 luglio 2024 – In un clima di grande allegria, tra balli travolgenti, profumi e sapori,ieri sera ha celebrato i 70dimia con “Dama Balera”. Gremito di turisti, dove sulle note del successo planetario del mitico Secondo Casadei, si èto un vortice difino a mezzanotte. In pista giovani, anziani, persone di mezza età e ballerini professionisti. Sul palco la regina del liscio Roberta Cappelletti che per l’occasione hato il suo trentesimo anno di collaborazione con la Casadei Sonora. E’ stata lei a trascinare il pubblico divertito tra valzer, polke e mazurke.