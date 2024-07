Patty Pravo nuda a 76 anni è più bella e sensuale che mai | ecco la FOTO che fa sognare i fan

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 26 luglio 2024)si è mostrata (quasi) senza veli su Instagram: uno scatto della cantante la mostra in piscina, con la maglietta bianca, bagnata, che lascia intravedere i suoi seni. I fan sono impazziti per lo scatto condiviso sul social e nonostante i suoi 76, l’artista si riconferma l’icona che è sempre stata. I commenti sotto lasono tutti di grande ammirazione perche, spregiudicata come al solito, non ha accennato a un minimo di imbarazzo Da giovaneha fatto perdere la testa a tanti uomini, di cui alcuni conosciuti pubblicamente; parliamo di Riccardo Fogli, che abbandonò anche i Pooh per seguirla ovunque. Dopo di lui, poi, la cantante ha avuto tante relazioni amorose che hanno fatto discutere grandemente l’opinione pubblica.