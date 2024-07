Norimberga batte Juventus 3-0 | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Parte male l’avventura di Thiago Motta alla: i bianconeri perdono alla prima uscita stagionale contro il. L’amichevole ha visto trionfare con un netto 3-0 i tedeschi allenati da Miroslav Klose, con le reti di Jander, Forkel e Janisch.che nel finale ha subito in maniera letale l’assenza di condizione atletica nei confronti di unche, va detto, inizierà il prossimo campionato a breve. Nel primo tempo Motta schiera i nuovi acquisti Thuram e Di Gregorio, supportati da molti della formazione Next Gen. I primi minuti sono tutto sommato equilibrati ma a sbloccarla è ilcon Jander, che fulmina un incolpevole Di Gregorio. Tanti gli errori bianconeri ma brillano le prestazioni di Barbieri e Hasa, i quali dove mancava la concentrazione hanno saputo mettere il giusto agonismo per rimediare ai propri sbagli.