L’Italbasket delle Olimpiadi del 2004 ci ricorda che ciò che conta è il viaggio e non la meta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Rombaldoni e? padrone dell’attacco azzurro, ne gestisce i ritmi senza mai forzare, come quando aspetta pazientemente l’uscita dal blocco di Basile che aggiusta i piedi e trova solo il fondo della retina per il massimo vantaggio italiano, +3. «Rombaldoni si merito? tutti i minuti che gli diedi. Rodolfo, nelle prime difficolta?, ci diede la spinta per il primo recupero, giocando sia da playmaker, sia qualche minuto da guardia perche? avevamo Mian fuori» mi dice Recalcati analizzando l’utilizzo di Rombaldoni e rivedendo la partita viene difficile dargli torto. Ma gli argentini hanno Gino?bili e Scola, capaci di trovarsi anche a occhi chiusi. Se i tiri da tre non entrano, la soluzione per aggirare la zona azzurra sta tutta nella capacita? di Scola di andarsi a posizionare ai lati del pitturato, rendendosi immarcabile con i suoi piazzati dai tre e quattro metri.