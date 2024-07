In vacanza con Fido | scegliere l’hotel ideale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arriva l’estate e, puntualmente, una quantità di animali che, fino al giorno prima, erano i padroni del divano, si ritrovano abbandonati per strada. Ed è un giusto fiorire di campagne di sensibilizzazione che, in sintesi, ribadiscono come le vere bestie, in questo caso, siamo proprio noi umani. Fortunatamente, però, trasferimenti e soggiorni pet friendly sono possibili, anche se non proprio facilissimi da organizzare, perché essere davvero “open paws” è un impegno serio. In questo articolo scopriamo cosa significa optare per un hotel pet friendly per migliorare la propriae quella del proprio cane. Cosa sono gli hotel pet friendly? Da tempo sono numerosi i turisti che viaggiano insieme ai loro cani, questo ha portato le strutture ricettive a organizzarsi di conseguenza. Il MO.