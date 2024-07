I repubblicani stanno usando l’attentato a Trump per promuovere retoriche misogine

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il tentato assassinio di Donalde il dibattito sulla tutela delle minoranze sono due cose apparentemente molto diverse. Alcuni politiciperò sfruttando la sparatoria per attaccare le leggi sull’inclusività. Gli spari che il 13 luglio hanno ferito Donald, ora candidato repubblicano alla Casa Bianca, che aveva da poco iniziato un comizio elettorale a Butler, in Pennsylvania, è già entrato nella storia americana. Oltre che sulle conseguenze per la campagna politica interna degli Stati Uniti, l’opinione pubblica – non solo oltre oceano – si è concentrata sulle responsabilità del Secret Service, l’agenzia federale tra i cui incarichi c’è quello di salvaguardare la sicurezza di presidenti e altri leader di alto profilo.