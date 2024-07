Ecco il primo dossier del Nucleo operativo per la sicurezza sociale A fine settembre nuovo report

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 26 luglio 2024) – In una conferenza stampa tenutasi questa mattina, sono state presentate le risultanze del lavoro svolto dalper la. Coordinato dall’Ufficio delle politiche sociali del Comune di Arezzo, l’indagine ha censito la presenza di senzatetto in città, coinvolgendo Polizia Municipale, ASL e Unità di Strada. Presenti all’evento il vicesindaco Lucia Tanti, l’assessore Alessandro Casi, il comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, Paola Garavelli dell’Ufficio servizi sociali e Roberto e Luca Norelli dell’associazione DOG. Le unità di strada, in particolare, hanno svolto un lavoro delicato, entrando in contatto con situazioni di grande disagio riguardanti 20 “sorvegliati speciali”. Queste persone, che finora si erano rifiutate di accedere ai servizi di sostegno, sono state incluse in nuovi programmi di aiuto